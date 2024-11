Das winkende Meer im „Hotel California“

Was für eine Hektik im „Hotel California“! So heißt das brandneue Stück des inklusiven Theaters Malaria. Am Mittwoch hatte es im Linzer Theater Phönix eine grandiose Premiere: Eine hoch getaktete Gesellschaft, die ihren Dienstleistern viel abverlangt, wird humorvoll porträtiert – bis alles in Poesie explodiert. Standing Ovations!