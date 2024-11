„Manchmal müssen wir uns selbst retten!“

„We can save our souls! Das bedeutet, dass es zwar in Ordnung ist, um Hilfe zu bitten, wenn man sie braucht, aber manchmal müssen wir uns einfach selbst retten und unser Leben in den Griff bekommen. Jeder Einzelne von uns ist stärker, als wir denken“, sagt er im „Krone“-Talk über den Text von „SOS“. Die Single gibt es ab sofort im Download.