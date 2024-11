Wie sich China für den „Krieg der Sterne“ rüstet

Der Weltraum, unendliche Weiten? Mitnichten. An die 10.000 aktive Satelliten kreisen aktuell in verschiedenen Umlaufbahnen um die Erde. Sie dienen vorwiegend der Kommunikation, der Erdbeobachtung oder auch der Navigation – und sind daher in Zeiten zunehmender geopolitischer Konflikte von besonderem Interesse.