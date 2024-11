Jamie Lee Curtis: „Viele haben jetzt Angst“

Jamie Lee Curtis, Tochter von Tony Curtis („Manche mögen‘s heiß“) und Janet Leigh („Psycho“), schaffte einst mit 19 Jahren den Durchbruch als Laurie Strode im Kult-Horrorfilm „Halloween“. Später spielte sie in Filmen wie „Ein Fisch namens Wanda“ und „True Lies – Wahre Lügen“ mit. 2023 gewann Curtis einen Oscar als Nebendarstellerin für ihre Darstellung einer peniblen Steuerbeamtin in der Science-Fiction-Actionkomödie „Everything Everywhere All at Once“. Sie gehört zu den bekanntesten Filmstars und gilt als Ikone des liberalen Hollywood.