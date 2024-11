Trump vs. Harris: Für wen die Promis stimmen

Jon Bon Jovi (62)

In den vergangenen Monaten ist es ruhig geworden um den Rockstar, erholte er sich doch von einer Operation an den Stimmbändern. Diese wurden teilweise mit Plastik verstärkt. Auftritte waren also eher selten. Doch vor einigen Tagen performte Bon Jovi für Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Staat North Carolina. Nach zwei songs stellte er eine Frage an das Publikum: „Wer kann das Land wieder einen, wenn wir so polarisiert sind?“ Zudem meinte er, er sei stolz darauf, für Harris auftreten zu können, die die nächste Präsidentin der USA sein werde.