Deutscher Drittligist schließt sich der Austria an

„Rechtsbeistände sind in Kontakt“

Und das hilft nun auch Austria Klagenfurt bei der eigenen Millionen-Klage. „Wir verfolgen das Vorgehen und befinden uns im Austausch mit Rostock. Schließlich teilen wir in dieser Sache dasselbe Schicksal und sind auf gleiche Weise geschädigt worden. Auch die Rechtsbeistände der Vereine sind in Kontakt“, erklärt Austria Klagenfurts Gesellschafter Zeljko Karajica.