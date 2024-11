Mit einem Klick am Handy zu Infos des Verstorbenen

„Einer der innovativsten Friedhöfe“

„Wir setzen am Friedhof schon seit Jahren auf Digitalisierung, um den Besuchern so viele Informationen wie möglich zu geben“, so Stadtrat Markus Gilly. „Mit dieser Neuerung zählen wir zu den innovativsten Friedhöfen in Österreich“, freut sich Leiterin Irene Kaineder.