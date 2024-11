Starkoch Henssler tritt gegen ganz Deutschland an

Bevor die Advent-Besinnlichkeit über uns kommt und alles wieder in ruhigere Bahnen gelenkt werden soll, geht es im Küchenbereich noch einmal richtig rund. Ab heute Abend (VOX, 20.15 Uhr) wird das brandneue Format „Deutschland grillt den Henssler“ an insgesamt vier Sonntagen ausgestrahlt. Seit mehr als zehn Jahren tritt Starkoch Steffen Henssler bei „Grill den Henssler“ im deutschen Privatfernsehen an, um sich gegen Promis als König am Herd zu erweisen. Jetzt treibt es der 52-Jährige an die Spitze und tritt gleich gegen das ganze Land an.