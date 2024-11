„Europa sollte sich um eigene Interessen kümmern“

„Krone“: Herr Weiss, Sie wurden zu Österreichs Botschafter in den USA ernannt, als Donald Trump noch Präsident war, und haben ihn persönlich kennengelernt. Welchen Eindruck hatten Sie damals?

Martin Weiss: Im persönlichen Gespräch war Donald Trump damals freundlich und durchaus an Österreich interessiert. Er hält sich bei solchen Terminen nicht an irgendwelche Texte, die ihm das eigene Außenministerium vorgeschrieben hat, sondern sagt einfach das, was ihn gerade bewegt. Wir haben damals auch über hochrangige Besuche zwischen Österreich und den USA gesprochen – da ist uns dann aber leider Covid in die Quere gekommen.