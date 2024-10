Ex-Diplomat zu US-Wahl: „Präsident ist Macho-Job“

Die muntere und höchst informative Debatte von Experten beinhaltet auch die Frage, ob die USA schon so weit seien, eine Frau zu wählen. Diplomat Weiss meint, es sei nach wie vor ein Problem, obwohl es offen nicht ausgesprochen werde. Und feststehe: „Der amerikanische Präsident ist ein Macho-Job. Er schickt Truppen in den Krieg. Da muss eine Frau dreimal besser sein.“ Maggie Childs: In der letzten Phase gehe es nur noch darum, den anderen anzupatzen. Ein Vorteil für Trump sei laut Hofer die Härte in seinen Ankündigungen. „I will fix this“. Klare Aussagen, auch wenn sie nicht so leicht umzusetzen seien. Martin Weiss: „Trump ist der Meister einfachen Botschaften.“