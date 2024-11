Musiktheater: Platz nehmen mitten im Orchester

Lust auf Speed-Dating? Beim „Tag im Boliversum“ des Bruckner Orchesters Linz am kommenden Samstag wird man ungezwungen Musiker treffen können, um mit ihnen zu plaudern. Zum ersten Mal öffnet das Orchester all seine Türen und bietet im Linzer Musiktheater außergewöhnliche Formate an: Malen, Tanzen, Fotobox, Expeditionen durchs Haus und natürlich viel Musikalisches.