Für die Eisbullen beginnt die Uhr zu ticken

Es war beim Eishockeliga-Treff in Bruneck nicht das erste mal diese Saison, dass die Eisbullen nach einem soliden ersten Drittel den Faden verloren. Diesen dann aber auch nicht mehr wiedergefunden haben. Nach einem intensiven Saisonstart sind die Batterien leer. Körper und Geist der Mozartstädter wirkten müde. „Wir spielen nicht das, was wir wollen, wir gewinnen nicht so viele Zweikämpfe, blocken nicht so viele Schüsse. Es ist derzeit einfach eine zähe Phase“, weiß Defender Paul Stapelfeldt.