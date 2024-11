Urlaub auf Island „übertraf alle Erwartungen“

Meine Frau wollte zu ihrem 40. Geburtstag unbedingt mit mir nach Island. Ich habe natürlich zugestimmt, ohne mir dabei große Gedanken über das Land zu machen“, grinst Andreas Prommegger. Der 43-Jährige war dann von der Vulkaninsel im Norden Europas aber richtig beeindruckt. „Es war wirklich unglaublich schön. Meine Erwartungen wurden komplett übertroffen. Wir hatten unsere Unterkunft in der Hauptstadt Reykjavik und sind mit dem Leihauto in vier Tagen über 1200 Kilometer gefahren, weil es so viel zu sehen gab“, berichtet der Snowboard-Routinier euphorisch. Bereits jetzt versprach er, dass es nicht seine letzte Reise nach Island gewesen ist: „Die Insel hat etwas Magisches. Wir werden wieder kommen.“