Ein Schlag führte zu 16 Tagen im Krankenbett

Einen Schlag auf den Oberschenkel bekommt fast jeder Fußballer einmal in der Karriere. Dass dieser dann aber vier Operationen zur Folge hat, ist doch eher ungewöhnlich. Golling-Kapitän Florian Dygruber ist es aber passiert. In der dritten Runde des Landescup am 21. August gegen Elixhausen kassierte er einen Schlag, der „ein bisschen eskaliert ist“, beschreibt er.