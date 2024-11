Ouschan: „Möchte nicht in einer Diktatur spielen!“

Zwist zwischen Verband und Veranstalter

Denn der Mosconi-Cup-Veranstalter Matchroom und der Weltverband (WPA) stehen im Konflikt. Albin stellte sich auf die Seite der WPA und nimmt an keinen Events von Matchroom teil. „Bei ihnen muss man dankbar sein und hat die Fresse zu halten. Das kann ich nicht“, erzählt der Maria Saaler, der rund 70 Prozent seines Preisgeldes bei Matchroom-Events geholt hat. „Es ist schade. Aber ich will nicht in einer Diktatur spielen“, betont Albin. An einen Sieg von Europa glaubt der 34-Jährige nicht. „Europas A-Team wird nicht spielen, sondern die B-Auswahl!“