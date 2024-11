Tage der Entscheidung für von der Leyen

In Brüssel haben am Montag die entscheidenden Tage für EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und ihr Team begonnen. Die Kommissionskandidaten müssen sich nämlich nun den Befragungen durch die Abgeordneten des Europaparlaments stellen. Für Österreichs Anwärter Magnus Brunner (ÖVP) wird es am Dienstagabend ernst.