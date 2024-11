Traumwetter: Bergretter stehen im Dauereinsatz

Die Mitglieder der Bergrettungs-Ortsstelle Eisenerz mussten am Freitag zwischen 12 und 13 Uhr gleich mehrere Einsätze bewältigen. Zuerst stürzte am Pfaffenstein ein Paragleiter (48) kurz vor dem Startversuch im steilen Wiesengelände auf einem Wanderweg aus und verletzte sich am Fuß.