„Ich bin sicher keine Ein-Mann-Show!“

Seit April 2021 dirigiert der Slowene mit UEFA-Pro-Lizenz den Floridsdorfer Zweitligisten, holte 2022 den Vizemeistertitel (mit „Co“ Aleks Gitsov) und hält bei einem Punkteschnitt von 1,7. In letzter Zeit kam der Erfolg aber abhanden, in sieben Runden gab’s nur einen Sieg und fünf Punkte. „Die Ergebnisse sind nicht optimal“, weiß Ex-Profi Mörec (u. a. Sturm), der Dienstag im Nachtrag gegen Liefering in Minute 91 eine 0:1-Heimniederlage, durch Gelb-Rot für Bitsche bereits den vierten Ausschluss der Saison miterlebte. „Es ist nicht so, dass wir immer unterlegen waren oder schlecht gespielt haben. Ich bin überzeugt davon, dass wir den Turnaround schaffen.“