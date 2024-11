Fideler Mölltaler bekommt einen eigenen Wasserfall

„Wert für die Ewigkeit“

Huby Mayer konnte bei der Übergabe des Geschenkes seine Freude kaum in Worte fassen. „Das ist ein Wert für die Ewigkeit. Gleich daneben, am Oberschweigerhof, verbrachte ich meine Jugendzeit und trage bis heute noch immer viele schöne Erinnerungen in mir, als ich in den Felsen neben dem Wasserfall meine Lieblingsblumen, die Gamsroasn, bewunderte“, zeigt sich Mayer gerührt. Der Huby Mayer-Wasserfall ist übrigens ein beliebter Haltepunkt des Adria-Trails und ist von der Straße aus – in Richtung Mölltaler Gletscher – zu sehen.