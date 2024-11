Admira nach 1:0 gegen Ried fünf Punkte voran!

Das Team von Trainer Thomas Silberberger führt die Tabelle nach dem Heimerfolg fünf Punkte vor den Oberösterreichern an. Die Rieder könnten ihre zweite Position nach den restlichen Spielen der 12. Runde noch an Bregenz und Kapfenberg verlieren. Das Goldtor in der Südstadt erzielte Abwehrspieler Josef Weberbauer in der 77. Minute mit einem platzierten Distanzschuss.