Sozialarbeiter: „Das Ritzen geht ab 12 Jahren los“

In Wahrheit stecken hinter solchen Fällen meist Geldprobleme der Eltern. „Wir versuchen den Kindern zu helfen, auszudrücken, was sie belastet“, erklärt Hönlinger. „Wir treten auch an die Eltern heran.“ Kürzlich half der 53-Jährige zum Beispiel einer Familie, Sozialleistungen zu beantragen und so die finanzielle Not zu lindern.