Lustenau will alles, aber nur kein Unentschieden

Schluss mit den Unentschieden! Diese Worte von Lustenau-Trainer Martin Brenner sind eine klare Aufforderung an sein Team, heute gegen Amstetten den ersten Heimsieg in dieser Saison einzufahren. Denn der Coach sieht die Austria nicht da, wo sie hingehört. „Wir wollen vorne mitspielen und da müssen solche Spiele wie gegen Amstetten gewonnen werden.“ Zu viele Punkte hat seine Mannschaft bereits gegen vermeintlich leichtere Gegner verschenkt. Außerdem kam man in den fünf Heimspielen nie über ein mageres Remis hinaus.