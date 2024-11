Lösung für neue Sportanlage scheinbar gefunden

Ein neues Sportzentrum für Neumarkt soll im Pfongauer Gewerbegebiet entstehen. Erst vergangene Woche wurden die Verträge mit den Grundbesitzern unterzeichnet. „Das ist jetzt ein erster wichtiger Schritt“, sagt Bürgermeister David Egger (SPÖ). Es könnte damit das Ende der jahrelangen Suche nach einer Lösung in der Wallerseegemeinde darstellen. Pläne hat es schon genug gegeben. Zuletzt war eine Variante am alten Sportplatzgelände angedacht. Für den damaligen Bürgermeister Adi Rieger (ÖVP) war es durch seine Nähe zum Ortszentrum der perfekte Standort, obwohl dieser in einer roten – also gefährdeten – Zone liegt. Dass die Anlage mit Fußballplatz und Stocksportanlage jetzt aus dem Zentrum heraus wandern soll, ist für Egger kein Problem. In fünf Minuten wäre die Anlage mit dem Fahrrad erreichbar. Beispiele für ähnliche Standorte außerhalb der Zentren sieht er in Eugendorf, Seekirchen oder Straßwalchen, wo es funktioniert. 60.000 Quadratmeter stehen maximal für die Sporteinrichtung zur Verfügung. Ursprünglich war die Gemeinde von 9 Millionen Euro an Kosten ausgegangen. Das werde sich aber nicht mehr ausgehen, ist der Stadtchef überzeugt.