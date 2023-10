Lösung für Sportzentrum Oberndorf in Sicht

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte des Oberndorfer Sportklubs. Die Fußballer des 1920 gegründeten Vereins hatten lange keinen geeigneten Sportplatz. Drei Jahre kickten sie sogar in der Nachbargemeinde Laufen – in Bayern. Seit 1958 sind sie am Sportplatz der Stadt heimisch. Nach einer Pacht-Verlängerung wird Ende 2025 dort für immer abgepfiffen. Am Sportplatz sollen Wohnungen entstehen.