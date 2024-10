Der Innsbrucker Gemeinderat als „Überraschungsei“

Wie soll man so informieren?

Gibt es noch ausführende Dokumente zu den Tagesordnungspunkten? Ja, die gibt es. Die bekommen wir Medien nur nicht. „Sorry, darf ich dir nicht weiterschicken“, bekam ich einmal die Antwort eines Gemeinderates. Ja, lieber Leser: Sorry. Wie soll man so informieren?