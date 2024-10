Hugh Grant enthüllt endlich Namen seiner Töchter

Darauf sprang Kimmel sofort an und wollte wissen, welche ungewöhnlichen Namen seine Achtjährige und seine Fünfjährige mit sich herumtragen. Grant spielte zur Überraschung aller mit, dehnte aber die Spannung noch aus: „Ich habe eine Tochter, die ich … Also ich und meine Frau sind ein wenig in Panik geraten, als wir ihr einen Namen geben sollten. Deshalb haben wir beschlossen, dass es schön wäre, wenn sie später in Bars sagen könnte: ,Mein Mittelname ist Danger!‘“ Weshalb sich die Eltern auf Lulu Danger Grant einigten.