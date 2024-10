„Da kannst du den Kopf aus der Schlinge ziehen“

„Ich wusste ehrlich gesagt bis dato gar nicht, wie viele Zuschauer in die Sparkasse Arena reinpassen“, lacht Riederer. „Bei uns ist der Andrang in Liga zwei ja nicht so groß. Wir sind noch nie an unsere Auslastungsgrenzen gestoßen“, verweist der Trainer auf einen Schnitt unter der 1000er-Grenze.„Das kommt nicht so oft vor“

„Ein Flutlichtspiel vor so einer Kulisse und dann noch gegen so einen Gegner, was willst du mehr? Das ist etwas Besonderes, kommt nicht so oft vor.“ Weswegen man das leidige Abwehrthema nun endlich in den Griff bekommen muss. Sonst droht gegen die Veilchen ein böses Erwachen. Beim jüngsten 2:4 gegen St. Pölten machte man sich wieder mal das Leben selber schwer. „Es spielt derzeit leider vieles zusammen. Die Fehler fangen schon in der Offensive an. Jene der Austria zeigte sich zuletzt in Topform.