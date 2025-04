Wenn es auch in der Sporthalle zu regnen beginnt

Eigentlich sollte eine Halle die Sportler ja vor den Unbilden des Wetters schützen. Im Fall der Prandtauerhalle in der Landeshauptstadt kann davon aber keine Rede mehr sein. Als am Wochenende Regen vom Himmel prasselte, mussten Handballer schon vor dem Anpfiff das Spielfeld wieder räumen – denn in der Halle prasselte das Wasser ebenso wie im Freien zu Boden.