Wer George Foreman in Weinviertler Keller holte

Weniger in Erinnerung ist die Tatsache, dass Foreman auch zweimal in Niederösterreich war. Der Star der Hall-of-Fame des internationalen Boxsports war nämlich einer der besten Freunde des Weinviertler Komponisten Ronald Baumgartner, der sich anlässlich des Todes des berühmten Sportlers tief berührt an ihn erinnert: „Gerade jetzt bräuchte die Welt mehr Menschen, die so sind wie George.“