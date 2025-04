Plötzlicher Absprung! St. Pölten verliert Investor

Auf dem falschen Fuß erwischt wurde der Tabellenfünfte aber allemal. „Wir haben überhaupt nicht mit so einem Szenario gerechnet“, gestand SKN-Geschäftsführer Wirtschaft Matthias Gebauer in einer Aussendung. Jene 49 Prozent der Anteile an der Profi-GmbH St. Pöltens, die sich der FC32 gesichert hatte, seien wieder zurückgeholt worden. Weiters sei FC32-Boss Paul Francis als Vize-Präsident mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. „Der laufende Spielbetrieb ist vorerst einmal gesichert. Es wird alles unternommen, die Saison sportlich so erfolgreich wie möglich abzuschließen“, betonte Gebauer.