Lugner öffnet Türen: Zu Besuch im „Bienchen“-Nest

Ob das drinnen ist, wird sich zeigen. Job will sie sich erst dann wieder einen suchen, wenn sie auch weiß, wie viele Fixkosten auf sie zukommen, falls die 42-Jährige in ihrem zu Hause bleiben darf. „Derweil geht’s noch, aber es ist ja nicht so, dass ich bezahlt werde, für die Events, bei denen ich auftauche – auch wenn das die meisten so glauben wollen ...“