Bologna coachte Lochaus 1b in die 2. Landesklasse

Mehr an Spannung geht nicht. Das einzige Vorarlberger Liga-Spiel, in dem der Aufstieg in einem direkten Duell entschieden wurde, stieg in Lochau. Wo das 1b-Team das einstige Ländle-Flaggschiff Rätia Bludenz im FAN.at-Spiel der Runde mit 2:0 besiegte. Und danach eine höchst erfolgreiche Saison feiern durfte.