Klimaticket statt Pendlerpauschale

In Österreich gibt es für den Arbeitsweg mehrere Förderungen gleichzeitig: Verkehrsabsetzbetrag, Pendelpauschale, Pendeleuro und weitere Bundeslandzuschüsse. Obwohl der Verkehrsabsetzbetrag von 487 Euro pro Jahr bereits die Aufwendungen für Arbeitswege pauschal abgelten soll, gibt es zusätzlich bereits ab einem Arbeitsweg von zwei Kilometern Pendelpauschale plus Pendeleuro, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht, wei der VCÖ zeigt. Wer öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe hat, erhält die kleine Pendelpauschale, auch dann, wenn mit dem Auto gefahren wird. „Obwohl die Arbeitswege an Werktagen der häufigste Mobilitätszweck sind und es täglich im Pendelverkehr zahlreiche Staus gibt, mangelt es bei den Pendelförderungen an Anreizen, den Öffentlichen Verkehr, das Fahrrad oder zumindest Fahrgemeinschaften zu nutzen“, erklärt Schwendinger. Der VCÖ schlägt daher vor, die kleine Pendelpauschale in eine Sachleistung in Form eines regionalen Klimatickets umzuwandeln.