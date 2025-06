Bregenzer Nacktbader werden „eingezäunt“

Seit Jahrzehnten treffen sich am Mehrerauer Seeufer in Vorarlberg die Freunde der Freikörperkultur, um sich nackt in der Sonne zu rekeln und im See zu baden. Dabei wurden bisher beide Augen zugedrückt, denn eigentlich ist Nacktbaden in Vorarlberg nach dem Sittenpolizeigesetz für Personen ab dem siebten Lebensjahr verboten. Allerdings gibt es die Möglichkeit, eine Ausnahme zu verordnen. Und genau das will die Stadt Bregenz nun machen. Als Vorbild dient die Nachbargemeinde Hard, in der es seit etlichen Jahren einen offiziellen FKK-Bereich mit allen Extras gibt.