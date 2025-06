Pumperlgsunder Lkw-Fahrer feierte krank

In einem anderen Fall ging der Mann einfach 22 Tage in Krankenstand, weil ihn sein damaliger Arbeitgeber während der Kündigungszeit ins Lager versetzen wollte. „Ich sagte zu meinem Chef, dass ich Lkw-Fahrer sei und in Krankenstand gehen werde, wenn ich ins Lager muss.“ Auch die Verhaftung seines Onkels im vergangenen Jahr hatte er zum Anlass genommen, dem Arbeitgeber ein Falsifikat vorzulegen. Angezeigt hat den Fall schlussendlich die Krankenkasse.