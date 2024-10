„Altach hat sich sehr um mich bemüht“

Fabio Ingolitsch ist der 22. Trainer des SCR Altach in der Bundesliga. Seit gestern weilt der Salzburger im Rheindorf. Am Nachmittag leitete der 32-Jährige seine erste Trainingseinheit. „Ich habe gespürt, dass sich Altach sehr um mich bemüht, viel Energie in meine Verpflichtung investiert hat. Ich danke für das Vertrauen, das ich als junger Trainer bekomme“, sagte Ingolitsch zu seiner Bestellung zum Cheftrainer des Vorarlberger Bundesligisten.