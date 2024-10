Altach gegen Austria Klagenfurt – ab 17 Uhr LIVE

Pacult vermisst Zielstrebigkeit

„Ein Trainer kann viel reden, viel erklären, den Burschen das Vertrauen geben. Fußballspielen müssen sie aber immer noch allein, am Platz müssen die Spieler die Entscheidungen treffen“, sagte der Wiener vor der Reise gen Westen. Pacult bemängelte vor allem „die nötige Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft im letzten Drittel“. Chancen für die Kärntner waren demnach zuletzt Mangelware. „Da haben wir im Training weiter angesetzt. Wir benötigen mehr Sicherheit, Klarheit und Mut im Passspiel. Das werden wir uns erarbeiten und wenn wir das auf den Platz bringen, dann werden wir in Altach unsere Möglichkeiten vorfinden.“ Keine Rolle wird dabei Sebastian Soto spielen. Der Vertrag mit dem US-Stürmer wurde diese Woche aufgelöst. Soto hatte sich Ende August schwer am Knie verletzt und setzt die Reha in seiner Heimat fort.