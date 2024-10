Smart-Meter-Rebellen blasen jetzt zum Gegenangriff

„Selbstjustiz“ und 840.000 Smart Meter

Obwohl der Gerichtsprozess in Schwebe ist, beeindruckte das „Netz NÖ“ nicht, sodass das Unternehmen auch bei den letzten 200 Kunden – in NÖ wurden in den vergangenen vier Jahren 840.000 Smart Meter verbaut – auch diese Installationen durchziehen will. „Selbstjustiz“, nennt das Forsthuber, der etwa 20 Fälle vertritt und 70 im Bundesland kennt.