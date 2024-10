„Die Macht der Kränkung“: Urquell aller Emotionen

Die Dreharbeiten zu „Die Macht der Kränkung 2“ waren zeitweise unheimlich intensiv. „Die Wellenbewegungen gab es auch am Set“, erinnert sich Prochaska an das 2022 abgedrehte Projekt zurück, „als Vater von zwei Kindern hatte ich selbst Tränen in den Augen, als bei Davids Abschiedsbrief in Richtung seines Sohnes Worte fallen wie ,ich würde dich so gerne aufwachsen sehen, aber kann das nicht‘. Jeder kann sich selbst mit derartigen Problemen in der Verwandtschaft oder innerhalb von Freundschaften identifizieren.“ Ein besonderes Schmankerl für Musikfreunde ist der perfekt kuratierte Soundtrack, der Nick Cave, R.E.M. oder Brian Eno genau in den richtigen Momenten in Szene setzt. Prochaska setzte dabei auf selbst zusammengestellte Spotify-Playlists. „Die bekam der Cast, um vor der jeweiligen Szene gut in das Thema reinzukommen.“