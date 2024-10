Mit 1,4 Promille gegen Straßenlaterne geprallt

Als die Polizei den Unfallort erreichte und den Alko-Test beim 47-Jährigen durchführte, war klar: Den Führerschein muss er abgeben. Es war nicht der einzige, der am Wochenende alkoholisiert ein Auto lenkte: In Scheffau hatte ein Autolenker (42) rund ein Promille im Blut. In Abtenau war es ein Einheimischer (64), der sich mit 1,1 Promille hinter das Steuer setzte. Und in Adnet stürzte ein Motorradfahrer (19). Der 19-Jährige trug keinen Helm und hatte auch noch 0,9 Promille Alkoholgehalt intus. Allen genannten Lenkern wurde die Fahrerlaubnis entzogen. Zudem müssen sie mit Anzeigen rechnen.