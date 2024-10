„Ganz ehrlich: Ich ignoriere mein Alter“

Am Samstag gilt sein Hauptaugenmerk allerdings erst einmal seinem elften Antritt auf Hawaii, wo 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und ein Marathon warten. „Die Top-10 sind immer das Ziel“, verrät Michi. 2018 gelang ihm das mit Platz 10, zweimal war er 13., zweimal 16. „Beim Schwimmen werde ich sicher etwas hinten sein. Aber die Radform ist super, in Chattanooga bin ich mit 350 Watt im Schnitt Radgefahren, das ist neuer Rekord für mich. Und beim Laufen probiere ich den Marathon wieder in 2:50 Stunden zu schaffen.“