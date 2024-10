Herbstferien: Sonne gibt es wohl nur in den Bergen

Knapp eine Million Gäste sorgt im diesjährigen Herbst für 2,7 Millionen Nächtigungen in der Steiermark. Damit ist unser Bundesland österreichweit das populärste Reiseziel in den bevorstehenden Herbstferien. Am liebsten besuchen Urlauber in dieser Jahreszeit die Erlebnisregion Thermen- und Vulkanland, gefolgt von der Region Graz und Schladming-Dachstein.