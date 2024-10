Herzogstadt im Zeichen der Künstlichen Intelligenz

Neue Kompetenzen oder totale Verweigerung

Schon das erste Panel, das noch vor der Eröffnung über die Bühne ging, erfüllte die hohen Erwartungen an das Symposium. Bildungs- und KI-Experten diskutierten angeregt, auch über eine absichtlich provokante Aussage von HTL-Direktor Hubert Lutnik (Mössingerstraße, Klagenfurt): „Die KI macht uns dumm!“ Die Runde war sich einig, dass durch die Technologie neue Kompetenzen von Schülern und Lehrern notwendig sind – ob in der Anwendung von KI oder bei den Aufgabenstellungen an die Schüler.