Die Mutter des Cat Content: Hello Kitty wird 50

Ihren internationalen Erfolg verdankt sie vor allem in der flexiblen Vermarktung, erklärt Neuenkirchen. „Während andere Firmen wie Disney die Lizenzrechte streng kontrolliert, geht Sanrio sehr offen damit um.“ In den mehr als 130 Ländern, in denen Kitty-Produkte verkauft werden, könne man das Design speziell an die Zielgruppe anpassen. „In Frankreich etwa kam Hello Kitty erst an, als sie Wimpern bekam, in Italien gibt es sogar Weine mit Hello-Kitty-Etikett – etwas, das in Japan undenkbar wäre.“ Nur wenige Male wurde diese Flexibilität zu einem Verhängnis. Etwa als ein vibrierendes Schultermassagegerät als „Hello-Kitty-Vibrator“ bei Sanrio für Empörung sorgte – und weltweit für Belustigung.