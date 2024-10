Die Derby-Trainer sind bestens vorbereitet

Martin Brenner, Sie müssen nach ihrer gelb-roten Karte gegen Ried von der Tribüne aus zuschauen. Wer wird stattdessen coachen?

Martin Brenner: Wir bereiten uns schon seit Sonntag auf dieses Spiel vor, haben uns auch zwei Partien der Bregenzer angeschaut. Jeder weiß also, was am Samstag zu tun ist. Statt mir wird dieses Mal eben unser Tormanntrainer David Stemmer an der Linie stehen.