Die Wiedergeburt eines Vorarlberg-Derbys

Nach über 23 Jahren treffen SW Bregenz und Austria Lustenau am Nationalfeiertag wieder aufeinander. Es ist das erste Meisterschaftsspiel seit dem 20. April 2000, das die beiden ehemaligen Erzrivalen gegeneinander bestreiten. In der Saison 1999/2000 spielte die Austria und Bregenz in der Bundesliga. Der 2:0-Sieg der Schwarz-Weißen im letzten Derby besiegelte den Abstieg der Lustenauer.