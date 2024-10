„Für mich ist es das echte Vorarlberg-Derby“

„Austria Lustenau und SW Bregenz sind spezielle Vereine, mit viel Tradition. Und doch so unterschiedlich“, sagt Erik Regtop über die beiden Ländle-Klubs, die sich am Samstag erstmals nach über 24 Jahren wieder in einer Meisterschaft gegenüberstehen werden. Und der 56-jährige Ex-Profi muss es wissen.