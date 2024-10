Mit Auto überschlagen: Lenker schwer verletzt

Um kurz nach 16 Uhr ging der Alarm bei den Feuerwehren in der Südoststeiermark ein: In Tagensdorf bei St. Stefan im Rosental hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall erübrigt. Als sie an der Unfallstelle ankamen, stellte sich heraus, dass ein Pkw im Acker am Dach gelandet war. Darin eingeklemmt der Lenker, der bereits von zwei First Respondern erstversorgt wurde.