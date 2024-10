Wozu verkleidet man Haustiere zu Halloween?

Ein Hund oder eine Katze würden freiwillig kein Kostüm tragen wollen – warum tun wir Menschen es ihnen also an? Damit wir uns einen kurzen Moment unterhalten fühlen? Um etwas Aufmerksamkeit und Klicks in den sozialen Medien zu generieren? Egal, wie man es auch dreht und wendet, es ist nicht nachvollziehbar, was Halter dazu bewegt, ihre Haustiere der allgemeinen Lächerlichkeit auszusetzen.