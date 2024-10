So feiert das Burgenland den Nationalfeiertag

Zum bereits 21. Mal laden die burgenländischen Museen zum „Tag der offenen Tür“. In diesem Jahr sind 39 Museen und Sammlungen, an der Initiative des Kulturreferates beteiligt. Vom Schloss Halbturn bis zur Burg Güssing – wo Burgmanager Gilbert Lang um 14 Uhr persönlich durch die Sonderausstellung „Der Pelikan über Güssing – 500 Jahre Familie Batthyány auf der Burg“ führt – können alle an der Aktion beteiligten Museen bei freiem Eintritt besucht werden.